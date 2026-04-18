Yüz Değiştirip Firar Eden Cinayet Zanlısı Yakalandı

Ameliyatla Kimliğini Değiştirip Firar Eden Zanlı Yakalandı

Yedi yıl boyunca yurt dışında firarda kalan cinayet zanlısı Barış Mirza, ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alındı. 2010 yılında Ankara’da bir kişinin katil zanlılarını azmettiren Mirza’nın kimliğini değiştirdiği ve yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

BULUNDUĞU YERDE YERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim 2010 tarihinde Yenimahalle’de 28 kurşunla taranan otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen’in (26) katillerine azmettiren Mirza’nın, Gürcistan’da yaşadığını tespit etti. bunun üzerine ekipler, zanlının yurda giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

AMELİYATLA KENDİNİ KARDESHİNE BENZETTİ

Mirza’nın, yaptığı estetik operasyonlar ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği tespit edildi. Kullanmış olduğu kardeşinin kimliği ile ülkeye giriş yapan zanlının, operasyon sonrası yeniden firar etmeyi planladığı belirlendi.

Yapılan titiz çalışmalar sonrası gözaltına alınan Barış Mirza, işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanmak üzere adli makamlara sevk edildi.