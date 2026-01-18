Yüzyılın Konut Projesi’nde Yeni Kura Heyecanı Başlıyor: 45 Bin 909 Konut Belirlenecek

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI’NDAN KURA HEYECANI DUYURUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya aracılığıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Kurum, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” dedi.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE 75 BİN 356 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025’te başlamıştı. Üç haftalık süreçte, Erzincan’da gerçekleştirilen 1.760 konutun kura çekimi ile birlikte toplamda 75 bin 356 konutun hak sahibi belirlendi. Bu süreçte Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi pek çok ilde kura çekimleri tamamlandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN KURA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı gelecek hafta da devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13.790 konutun kuraları çekilecek. 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon’da 3.734 ve Tokat’ta 3.392 konut, 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da 2.601 konut, 23 Ocak Cuma günü Manisa’da 7.459, Kastamonu’da 2.380 ve Sivas’ta 3.904 konut kuraları ile devam edecek. 24 Ocak Cumartesi’de Aydın’da 6.973 konut ve 25 Ocak Pazar günü Giresun’da 1.676 konut kuraları çekilecek.

TOPLAM KONUT SAYISI 121 BİN 265’E ULAŞACAK

19-25 Ocak haftasının tamamlanmasıyla birlikte, kurası çekilen il sayısı 32’ye çıkacak ve hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek. Bu gelişmeler, sosyal konut projelerinin hızla ilerlediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.