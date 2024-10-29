“Yüzyıllar Sonra Keşfedilen Maya Şehri”

YENİ BİR MAYA ŞEHİRİ KEŞFEDİLDİ

Meksika’da orman örtüsünün altında kaybolmuş eski bir Maya şehri, yüzlerce yılın ardından gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, Yucatan Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan Campeche eyaletinde, piramitler, spor sahaları, bölgeleri birbirine bağlayan geçitler ve amfi tiyatrolar gibi çeşitli yapılar keşfetti.

LIDAR YÖNTEMİYLE BULUNDUM

Antiquity dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, keşif sırasında toplamda 6 bin 674 yapı tespit edildi. Yapılan duyuruda, Lidar adı verilen ve bitki örtüsü altındaki yapıları haritalayan lazer tarama yönteminin kullanıldığı, ayrıca bulunan bu şehre ‘Valeriana’ isminin verildiği belirtildi.