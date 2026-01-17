Zamlı Emekli Maaşları İçin Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Emekli aylıklarına yönelik zamların kesinleşmesiyle birlikte, zamlı ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı üzerine beklentiler arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18.60 oranında bir artış yapılmış durumda. En düşük emekli maaşı yüzde 18.48 artışla 20 bin lira olarak belirlendi ve bu artış yılın ilk yarısında geçerli olacak. 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasının son rakamına göre aylıklarını alacak. SSK emeklilerinin tahsis numarasının son rakamı 9 olanların zamlı maaşları bugün hesaplara yatacakken, tüm emekli aylıkları 17-26 Ocak tarihleri arasında dağıtılacak ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında olacak. Memur emeklileri ise doğum tarihlerine göre ayın 1-5 tarihleri itibarıyla maaşlarını alacak. Ancak memur emeklileri, maaşlarını ay başında aldıkları için zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesini hedefleyen bazı yasal düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi’ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara ve hak sahiplerine ödenecek asgari aylık tutarı, 2026’nın Ocak ayından itibaren 20 bin liraya çıkartılıyor. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması planlanıyor. En düşük emekli maaşı alacak olan 4 milyon 917 bin kişi, ocak ayında eski rakam üzerinden, yani 16 bin 881 TL’den aylıklarını alacak. 20 bin TL düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra oluşacak 3 bin 119 TL’lik fark, yeni maaş dönemi başlamadan önce hesaplara yatırılacak. Bu artışın bütçeye yansıyacak mali etkisi ise yıllık toplamda 110.2 milyar TL olacak.

KAMU PERSONEL SİSTEMİNE ÖNERİLER

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu personel sisteminde köklü bir revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yalçın, “Kamu personel sistemini baştan sona ele almaya, sistemi yeniden onarmaya ihtiyaç var. Ya işçileştirip ya da memurlaştırıp, o ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde toparlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gazetecilerle yaptığı toplantıda, memurla benzer işi yapan işçiler arasında ücret farklılıkları olduğunda huzursuzlukların artacağını vurgulayan Yalçın, kamu personel sistemi açısından bir bütünlüğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, seçim dönemlerinde popülist yaklaşımların belirli gruplara yönelik destek sunma eğiliminde olduğunu, bu nedenlerle dezavantajlı durumlarla karşılaşanların seslerinin yeterince yükselmediğini belirtti. Bu yıl kamu personel sisteminde ücret reformunu içeren köklü bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

