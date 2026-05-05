Zehirlenme Olayında Kayıplar: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İLÇEDE YAŞANAN ÜZÜCÜ ZEHİRLENME OLAYI

İlçenin Tekmen Mahallesi’nde yaşamakta olan Musa Tülü, eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, iki gün önce bulantı ve kusma belirtileriyle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Zehirlenme ihtimali ile tedavi altına alınan kardeşlerden Azra ve Ömer Selim Tülü, yaşam mücadelesini kaybetti. Tülü kardeşlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Hayatta kalan Musa ve Ebru Tülü çifti ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi edilmeye devam ediyor.

AİLENİN TATİL PLANI

Musa Tülü’nün Karaman’daki iş yerinden izinli olduğu ve hamile eşi ile çocuklarıyla birlikte tatilini Bozyazı’daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Olayın ardından ekipler, aileye ait evde detaylı incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

