Zeki Çelik İçin Inter İhtimali Güçleniyor

Zeki Çelik Yeni Bir Dönem İçin Hazırlanıyor

İtalya’nın Roma ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek olan Zeki Çelik, profesyonel futbol kariyerinde yeni bir aşamaya adım atma sürecine girdi.

Zeki Çelik, futbol hayatına 2018 yılında 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’dan Fransız Lille takımına geçiş yaparak başlamıştı. Buradaki başarılı döneminin ardından Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan Zeki, 2022 yılında Serie A’ya adım atarak Roma ile anlaşma sağlamıştı. Şu an İtalyan kulübünde dördüncü sezonunu geçiren Zeki, sözleşme yenilememesi durumunda serbest kalacak ve transfer döneminde bonservissiz olarak başka bir takıma katılabilecek.

Fırsatlar Değerlendiriliyor

Yerli anahtar futbolcunun durumunu değerlendiren Inter, Zeki Çelik’i uygun maliyetli bir transfere konu eden ilk kulüp olma konumunda öne çıkıyor. Roma’nın, 28 yaşındaki sağ bek ile henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı ve futbolcunun yaz döneminde ayrılma olasılığının yüksek olduğu kaydedildi. Ayrıca, Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter’in, Zeki Çelik için cazip bir alternatif yaratabileceği ifade ediliyor.

Performansıyla Dikkat Çekiyor

Bu sezon toplamda 30 mücadelede forma giyen Zeki, 2396 dakika sahada kalarak 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.