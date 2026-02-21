Zeki Çelik’in Juventus’a Transferi Kesinleşiyor

Milli futbolcu Zeki Çelik’le ilgili transfer söylentileri gündeme geldi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zeki, yeni sözleşmesi için kulüpten 4 milyon euro maaş talep etti.

ROMA’DAN YANIT GELMEDİ

Roma, 29 yaşındaki futbolcunun maaş talebini yüksek buldu ve dolayısıyla taraflar arasında yeni sözleşme için uzlaşma sağlanamadı. La Stampa’da yer alan bilgilere göre, Zeki Çelik’in menajeri, Juventus ile transfer konusunda el sıkıştı.

JUVENTUS BEDELSİZ KADROYA ALACAK

Juventus, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, milli futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 2026 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik, İtalyan kulübünde toplamda 137 maçta 2 gol atıp, 10 asist gerçekleştirdi.