Zelenski, Erdoğan’a Minnettar Oldu

ZELENSKİ’NİN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIGI VURGULADI

Ukrayna lideri, mesajında şunları da ekledi: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim.” Zelenski, Erdoğan’a barışın sağlanması için gösterdiği kişisel çabalarından dolayı müteşekkir olduklarını belirtirken, “tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.