Zelenski, Erdoğan’a Minnettarlık Duyduğunu Belirtti

ZELENSKİ’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, bu paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadesine yer verdi.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN ÖNEMİ

Ukrayna lideri, devamında “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” dedi. Zelenski, barışın sağlanması için Erdoğan’ın gösterdiği kişisel çabalara müteşekkir olduklarını belirtti ve “Tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.