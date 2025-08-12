Zelenski: Rusya Yeni Saldırılara Hazırlanıyor

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Zelenski, savaşın sonlanması için gün boyunca çeşitli ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını ve bu konudaki gelişmeleri paylaştı. Konuştuğu liderlerle adil bir barış sağlamak için gereken adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu vurgulayan Zelenski, “Birincisi, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna’ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna’nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya’dan herhangi bir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna’nın istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden Rusya’nın cephedeki hazırlıkları hakkında bilgi aldığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış için herhangi bir hazırlık yapmadığını belirten Zelenski, “Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna’ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı,” şeklinde konuştu.

Zelenski, Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik herhangi bir işaret vermediğini ifade ederek, “Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar,” dedi.