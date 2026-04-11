Zelenski: Türkiye Olmadan Avrupa’nın Gücü Yetersiz Kalır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin NATO’dan çekilme tehditlerine karşılık olarak Avrupa’nın gücünü maksimize etmesi gerektiğine dikkat çekti.

KÜRESEL GÜVENLİK İTTİFAKI İHTİYACI

Zelenski, NATO’ya alternatif olarak Türkiye’nin önemli rol oynadığı yeni bir ittifak kurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Avrupa’nın, Türkiye ve müttefikler olmadan Rus ordusuyla baş edebilmesinin mümkün olamayacağını net bir şekilde ifade etti.

Ukrayna lideri, Alastair Campbell’ın “The Rest is Politics” adlı podcast programında, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.

AVRUPA İÇİN STRATEJİK BİRLİK

Zelenski, Avrupa Birliği’nin Rusya’yı caydıracak ölçüde güçlü bir askeri bloğun inşa edilmesi için Ukrayna, İngiltere, Türkiye ve Norveç’in bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. “Ukrayna ve Türkiye olmaksızın Avrupa, Rusya’nın sahip olduğu gibi bir ordudan yoksun kalır. Bu ülkelerle birlikte, yalnızca bir denizi değil, tüm denizlerin güvenliğini sağlanacak” şeklinde konuştu.

AB ÜYELİĞİNE İLERİYORUZ

Ukraynalı lider, ülkesinin bir gün Avrupa Birliği’ne katılacağından emin olduğunu ifade ederek, kıtanın korunması adına gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı.

ABD’NİN İLGİSİ YETERSİZ

Podcast sırasında, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’a destek vermek için Budapeşte’ye yaptığı ziyareti eleştiren Zelenski, Vance’ın ‘Avrupa’ya yardımcı olmadığını’ dile getirdi. Ayrıca, Pazar günkü seçimlere müdahalede bulunma isteği olmadığını, destekleyeceği partinin belirlenmesinin Macar halkına ait olduğunu ekledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avustralya’da Arda Güler Tedirginliği Yükseliyor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya, Arda Güler'i Maradona'ya benzeterek, oyuncunun büyük bir ilgi ve saygı gördüğünü vurguladı.
Gündem

Orkun Kökçü Beşiktaş’ta Fırtına Gibi Esiyor

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta son 12 maçında 8 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 12 gole katkıda bulundu.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin Sözleşmesi Uzatıldı

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile mevcut sözleşmesini uzatarak onunla uzun vadeli bir işbirliği sağlamış oldu.
Gündem

Hull City Kaleci Antrenörü Erbil Bozkurt’un Başarı Hikayesi

Hull City kaleci antrenörü Erbil Bozkurt, Uğurcan Çakır'ın performansını övdü ve milli kalecinin dünyanın en iyi 10 kalecisi arasında yer aldığını vurguladı.
Gündem

Chery Tiggo 7L Resmi Olarak Tanıtıldı

Çinli otomobil markası Chery, yeni kompakt SUV Tiggo 7L'yi tanıttı. Araç, 11 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.