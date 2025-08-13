Zelenski: Ukrayna Yoksa Konuşmak İmkansızdır

GENÇLER BURADA FORUMUNDA SAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Zelenski, Kiev’de gerçekleşen “Gençler Burada” forumunda konuşmasını yaparak Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili güncel gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da savaşın sona erdirilmesi üzerine yapacağı görüşmeden bahsetti. “Savaş şu an Ukrayna’da yaşanıyor” vurgusuyla, Ukrayna olmadan bu tür bir görüşmede savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

UKRAYNA’NIN ROLÜ VURGULANDI

Zelenski, “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler” dedi. Müzakerelerin mutlaka liderler düzeyinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Trump ve Putin ile bir araya gelmeyi arzuladığını söyledi ve böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti.

SINIR GEÇİŞLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülke sınırlarından geçişleri için yeni bir karar aldığını açıkladı. “Şu anda sınır kapılarında 18 yaş sınırı var. Bu sınırın 22’ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak” ifadesini kullandı.