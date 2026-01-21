Zelensky: Kiev’de Elektriksizlik Sorunu Derinleşiyor

zelensky-kiev-de-elektriksizlik-sorunu-derinlesiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, yıllardır devam ediyor ve bu süreçte binlerce insan yaşamını yitirdi. Her iki taraf arasında hala bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

ENERJİ SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, son zamanlarda gerçekleştirilen Rus hava saldırıları dolayısıyla ülkesindeki enerji sıkıntılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Su, elektrik ve ısıtma problemlerinin çözümü için devlet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Zelensky, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını vurguladı.

BAŞKENTİN YÜZDE 60’LIK KISMI ELEKTRİKSİZ

Kiev’deki çalışmaların daha etkin yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelensky, “Bu sabah itibarıyla Kiev’de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60’ı elektriksiz” dedi. Kentin yetkililerinin (belediye) gönderdiği raporlara göre, söz konusu ekiplerin yeterli olduğunu ancak zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zelensky, bu değerlendirmeyi kabul etmediğini, ek önlemlere ve ek kaynaklara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Zelensky, siviller için oluşturulan ısıtma noktaları ile sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldığını ve sorunların çözümü amacıyla müttefik ülkelerle de görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ukrayna Elektrik Kesintisiyle Mücadele Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski, Kiev'de son hava saldırıları nedeniyle 4 bin evin ısınamadığını ve şehrin yüzde 60'ının elektrik kesintisi yaşadığını açıkladı.
Gündem

TFF Trendyol Süper Lig 27. Hafta Tarihlerini Değiştirdi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle Süper Lig takviminde değişiklik yapıldığı açıklandı.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. AFAD, durumu kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti

Tüm Türkiye'nin tanıdığı ustalığıyla öne çıkan Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Sanat camiasında büyük bir boşluk bıraktı.
Gündem

Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.