Zelensky: Kiev’de Elektriksizlik Sorunu Derinleşiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, yıllardır devam ediyor ve bu süreçte binlerce insan yaşamını yitirdi. Her iki taraf arasında hala bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

ENERJİ SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, son zamanlarda gerçekleştirilen Rus hava saldırıları dolayısıyla ülkesindeki enerji sıkıntılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Su, elektrik ve ısıtma problemlerinin çözümü için devlet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Zelensky, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını vurguladı.

BAŞKENTİN YÜZDE 60’LIK KISMI ELEKTRİKSİZ

Kiev’deki çalışmaların daha etkin yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelensky, “Bu sabah itibarıyla Kiev’de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60’ı elektriksiz” dedi. Kentin yetkililerinin (belediye) gönderdiği raporlara göre, söz konusu ekiplerin yeterli olduğunu ancak zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zelensky, bu değerlendirmeyi kabul etmediğini, ek önlemlere ve ek kaynaklara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Zelensky, siviller için oluşturulan ısıtma noktaları ile sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldığını ve sorunların çözümü amacıyla müttefik ülkelerle de görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirdi.