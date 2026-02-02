Zelensky Üçlü Müzakereleri Abu Dabi’de Devam Edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, savaşın sonlandırılmasına yönelik yürütülen diplomatik görüşmeler hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’dan bilgi aldığını açıkladı.

ESASLI VE SONUÇ ODAKLI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Zelensky, Abu Dabi’de gerçekleştirilecek görüşmelere dair değerlendirmesinde, Kiev yönetiminin somut ve yapıcı bir müzakere sürecine açık olduğunu vurguladı. Hedeflerini, savaşı gerçekçi ve onurlu bir biçimde sonlandıracak sonuçlara ulaşmak olarak ifade etti.

TAKVİM VE YER DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta devam edeceğini duyuran Zelensky, 30 Ocak’taki basın toplantısında, toplantının tarihinin ve yerinin değişebileceğine dikkat çekti. Bu süreçte ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin etkili olabileceğine işaret etti. Ayrıca, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasındaki üçlü müzakerelerin ilk turunun 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi’de gerçekleştirildiği kaydedildi.