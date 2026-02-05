Zelve Ve Paşabağı’nda 1,2 Milyon Ziyaretçi Artışı

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine yalnızca 5 kilometre mesafede bulunan Paşabağı Ören Yeri ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zelve Ören Yeri, Kapadokya’yı ziyaret eden turistler için tercih edilen bölgelerin başında geliyor. Bu ören yerleri, yıl boyunca büyük bir ziyaretçi akınına uğrarken, özellikle bahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayılarında belirgin bir artış gözlemlendi.

AYLARA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Geçtiğimiz yıl Zelve ve Paşabağı ören yerlerini ocak ayında 48 bin 770, şubat ayında 42 bin 641, mart ayında 71 bin 215, nisanda 151 bin 353, mayısta 173 bin 514 kişi gezdi. Haziran ayında 126 bin 827, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865 ve aralıkta 53 bin 824 ziyaretçi ağırlandı. Toplam ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 271 bin 943 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıl 948 bin 746 olarak kayıtlara geçmişti.

KAPADOKYA, DÜNYADA 3 ŞEKİLDE GEZİLEBİLEN TEK YER

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve coğrafi yapısıyla dünyada nadir bulunan bir bölge olduğunu ifade etti. Zelve ve Paşabağı’nın, peribacalarının en yoğun görüldüğü alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Onur, şunları belirtti: “Kapadokya, dünyada üç farklı şekilde gezilebilen tek bölgedir. Yer altına indiğinizde bambaşka bir dünya, yeryüzünde farklı bir tarih, balonla gökyüzüne çıktığınızda ise eşsiz bir manzara sizi karşılar.” Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgenin, çok değerli bir turizm destinasyonu olduğu vurgulandı.

ZELVE TARİHİ YOLCULUK SUNUYOR, PAŞABAĞI JEOLOJİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Zelve Ören Yeri’nin Kapadokya’nın ilk yerleşim alanlarından biri olduğunu ve son terk edilen yerleşim yeri olduğunu belirten Onur, bölgedeki yaşamın 1950’li yıllara kadar devam ettiğini, kaya düşmeleri nedeniyle yerleşimin taşındığını aktardı. Paşabağı Ören Yeri’nin ise şapkalı peribacalarının en net gözlemlenebildiği alanlardan biri olduğu kaydedildi.

ÖREN YERLERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Zelve ve Paşabağı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda oluşturulan ve yöre esnafına tahsis edilen hediyelik eşya satış alanları, bölge ekonomisine katkı sunuyor. Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, ziyaretçi profilinin mevsimlere göre değiştiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Esnaflardan Halil Coşkun, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve görüntülerin bölgeye olan ilgiyi artırdığını dile getirerek, her geçen yıl Zelve ve Paşabağı’nı ziyaret eden turist sayısının yükseldiğini ifade etti.