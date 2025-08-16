Gündem

Zeydan Karalar AYM'ye Başvuru Yaptı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Adana’da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

YETKİ SAPIŞMASI VE HUKUKA AYKIRILIKLAR

Ersöz, yaptığı açıklamada, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

