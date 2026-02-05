Zeydan Karalar Hakkında Tahliye Kararı Verildi

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tutuklu yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında, toplam 200 sanık arasında 33 kişi tutuklu bulunuyor. Mahkeme heyeti, dava sürecinin yedinci gününde ilk ara kararını verdi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Dava sonucunda, CHP’li Zeydan Karalar için tahliye kararı çıktı. Kararın ardından tahliye edilen sanıkların isimleri şöyle açıklandı: Ali Fırat Baycan, İbrahim Koç Yiğit, Mehmet Ataş, Müzeyyen Karakaş, Oktay Aktaş, Zeydan Karalar, Cem Alper Akyüz ve Mert Çelik.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Kadir Aydar’ın ise tutukluluk halleri mahkeme tarafından devam ettirildi. Dava süreciyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

