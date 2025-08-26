Gündem

Zeynep Bastık JoyTürk’te Harika Bir Performans Sergiledi

Türkiye’DE DİJİTAL SES PLATFORMLARI KUTLAMA YAPTI

Türkiye’nin en büyük dijital ses platformu Karnaval APP, ağustos ayında Süper FM’in 33’üncü ve JoyTürk’ün 22’nci yaşını coşkuyla kutladı. Bu kutlamaların sürpriz konuğu, Türkçe pop müziğin güçlü sesi Zeynep Bastık oldu. JoyTürk’te Esin Görür tarafından sunulan “Paydos” programına katılan Bastık, yakın zamanda gerçekleştireceği projelerini dinleyicilerle paylaştı. Akustik konser serisine başlayacağını ifade eden sanatçı, aynı zamanda ilerleyen dönemde senfonik konserler düzenlemek istediğini açıkladı. Yapay zekanın yönlendirdiği sorulara da cevap veren Bastık, “Hayat mottom denge” diyerek gözlemlerini ve duygularını samimi bir şekilde dile getirdi.

KARNAVAL CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Karnaval CEO’su Burak Can, platformun genel vizyonunu şu ifadelerle ortaya koydu: “1 milyon Karnaval APP kullanıcımız ve web platformları üzerinden 20 milyon dinleyicimize ulaşıyoruz. JoyTürk ve Süper FM gibi köklü markalarımızla, Virgin Radio, Metro FM ve Joy FM’in katkısıyla dinleyicilerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendiriyoruz.” Can, ayrıca Karnaval’ın yalnızca bir müzik platformu olmadığını, aynı zamanda duygulara, anılara ve yol arkadaşlıklarına ev sahipliği yaptığını vurguladı. “Konserlerden festivallere, sponsorluklardan dijital platformlara uzanan geniş yelpazemizle dinleyicilerimizin ruhuna dokunmaya devam ediyoruz” diyerek Karnaval’ın sunduğu deneyimlerin önemine dikkat çekti.

Fidan, “Dışişleri BAKANI olarak toplantıya katıldık” dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Suriye'deki durumun netleştiğini belirterek Türkiye'nin artan sorumluluklarına dikkat çekti.
MİTİNG İSTANBUL 2025 Geliyor!

İstanbul'da gerçekleştirilecek Meetup 2025, "NOW or NEVER" temasıyla pazarlama ve teknoloji alanında öncü isimleri bir araya getirerek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konularda ilham verecek.

