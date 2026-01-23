Zeynep Sönmez Avustralya Açık’tan Elendi Rakibinin Tepkisi Dikkat Çekti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam organizasyonu Avustralya Açık’ta 3. tur mücadelesinde Kazak rakibi Yulia Putintseva’ya 2-1’lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Melbourne’deki KIA Arena’da gerçekleştirilen tek kadınlar 3. tur karşılaşmasında dünya sıralamasında 112. sırada bulunan Zeynep, 94. basamakta yer alan Putintseva ile karşı karşıya geldi.

**İYİ BAŞLAYAMADI**

Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, maça beklediği gibi iyi bir başlangıç yapamadı. İlk setin ikinci oyununda servisini kırdıran milli oyuncu, yaptığı basit hatalarla ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Ardından iki oyunu kazanan Zeynep, 5. oyunda tekrar etkili olamayarak setin geri kalanında iki tenisçi de servis hatası yapmadı. Sonuç olarak, Putintseva ilk seti 6-3 kazanarak maçta öne geçti.

**SET DENGELENDİ**

İkinci setin başında Putintseva yine iyi başladı ve ilk oyunda servis kırarak 2-0’lık bir avantaj elde etti. Ancak 6. oyunda Zeynep, rakibinin servisini kırarak durumu eşitledi (3-3) ve devamında 4-3 öne geçti. 11. oyunda 4-0 öne geçmesine rağmen, Zeynep burada basit hatalar yaparak servis kırdırdı. Maçın sonlarına doğru Zeynep, direncini sürdürerek 12. oyunda servis kırarak seti tie-break’e taşıdı. Karar oyununu kazanan Zeynep, seti 7-6’lık skorla alarak durumu eşitledi.

**SON SETTE RAKİP ÜSTÜN GELDİ**

Son sete de iyi başlayan taraf Kazak raket oldu ve ilk 3 oyunda 3-0’lık üstünlük sağladı. Putintseva, az hata yaparak seti 6-3 alarak maçı 2-1’lik sonuçla kazanarak 4. tura yükseldi. Zeynep Sönmez, turnuvadan elenirken 327 bin dolar para ödülü kazanmayı başardı.

**MAÇ SONUNDA TEPKİ ÇEKTİ**

Zeynep Sönmez’i destekleyen Türk taraftarlar, milli tenisçiye büyük destek verdiler. Maçın sonunda Yulia Putintseva’nın tribünlere “Sizi duyamıyorum” jesti yapması dikkat çekti.

