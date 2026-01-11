Zeytinburnu’nda Kargo Paketi Patladı: 3 Yaralı

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, bir sitede meydana gelen “patlama” ihbarı üzerine olay yerine yönlendirildi.

Olayın detaylarına göre, 10 Ocak Cumartesi sabahı, kafasında kask bulunan bir şahıs, danışma noktasına bırakılan bir kargo paketinin alıcısı J.H.’nin, paketi açtığı anda patladığı açıklandı. Patlama sonucu J.H.’nin gözleri ve elleri yaralanırken, hafif yaralanan iki güvenlik görevlisi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Patlamanın meydana geldiği site çevresi, güvenlik önlemleri gereği ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, bölgede detaylı bir analiz gerçekleştirdi.