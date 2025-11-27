Zihinsel Engelli 3 Kardeşin Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi’nde Zeytin Sokak’taki bir konutta meydana geldi. Zihinsel engelli olan Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol adlı kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde sobadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Zihinsel engelli üç kardeş, komşularının yardımıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Kısa bir süre içerisinde yayılan alevler, evi tamamen sardı.

ÇEVREDEKİLER İHBAZDA BULUNDU

Yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

CAN KAYBILI OLAY

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması sevindirici bir durumken, yangın sonrasında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.