Zirai Don Sonrası Fırsatçılar İş Başında!

SON DÖNEMDE DOĞAL AFETLERİN ETKİLERİ

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, tarım sektöründe ciddi zararlara yol açtı. Ancak bu durum bazı tüccarlar için fırsata dönüştü. Geçen yılın mahsulü ürünlerin fiyatları hızla arttı.

ÜRÜNLERDE YAŞANAN FİYAT ARTIŞLARI

Son bir ayda kuru kayısı, üzüm, incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde yüzde 100’e varan fiyat artışları kaydedildi. Kuru kayısıda en dikkat çekici artışlar yaşandı. Sarı kuru kayısının fiyatı 200-250 TL’den 400-450 TL’ye, Gün kurusu kuru kayısı ise 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 150-250 TL’den 350-450 TL’ye, kuru incir fiyatları ise 200-300 TL’den 450-550 TL’ye çıktı. Antep fıstığı fiyatı 500-600 TL’den 1.000 TL’yi aşarken, fındık depolarda yüzde 60 zamlandı.

ÜRETİCİLERİN TEPKİLERİ

Bu ürünlerin geçen yıldan kalan stoklar olduğu belirtiliyor. Üreticiler, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürünlere iki kat fiyat vermeye başladığını ifade ediyor. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, depolarda başlayan hareketliliği doğrulayarak fiyat artışlarının piyasayı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.