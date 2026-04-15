Zonguldak’ta Baş Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Çağla Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK’TA YAŞAMINI KAYBETTİ

Zonguldak’ta baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 14 yaşındaki Çağla Savaş, bir haftalık tedavi sürecinin ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Okul hayatına Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda devam eden Çağla, 4 Nisan’da ateş ve baş ağrısı gibi belirtilerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürüldü. Yapılan kan tahlilinin ardından kendisine serum ve antibiyotik tedavisi uygulanarak taburcu edildi.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Ertesi gün, ailesi çocuklarının durumunun daha da kötüleştiğini görünce, tekrar aynı hastaneye başvurdu. Burada da benzer bir tedavi uygulandı ve taburcu edildi. Ancak baş ağrıları artan ve ense sertliği görülen Çağla, 6 Nisan’da uzman hekime muayene ettirildi. Antibiyotik tedavisi uygulanan genç kız, evine gönderildi. Fakat durumu hızla kötüleşti ve yeniden acil servise kaldırılarak tedaviye devam edilmesi gerektiği bildirildi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

8 Nisan’da bilinç kaybı ve şiddetli baş ağrıları ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kabul edilen Çağla, menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 10 Nisan’da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatı geçiren Savaş, entübe edildi. Bir haftadır çocuk yoğun bakımında tedavi altındayken, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ailesinin büyük bir üzüntü içinde olduğu ve Çağla Savaş’ın yarın defnedileceği bildirildi.

AİLEDEN HATALI TEŞHİS ŞİKAYETİ

Baba Emrah Savaş, kızının kanında yüzde 70’ler üzerinde enfeksiyon olmasına rağmen taburcu edildiğini ifade ederek, menenjit teşhisi için daha önce başvuruda bulunulabileceğini fakat hatalı teşhis nedeniyle dört gün kaybedildiğini savundu. Savaş, “Yüzde 70’lerin üstünde kanında enfeksiyon varken taburcu ettiler. Ertesi gün durum yine aynı şekildeydi, baş ağrıları geçmediği için tekrar acile götürdük ve burada enfeksiyonun yükseldiğini söylediler.” şeklinde konuştu.

“Çocuğun hastaneden çıkış görüntülerini görseniz; böyle bir durumda bırakılmamalıydı.” diyen baba Savaş, kızının hastaneye giderken başının geriye doğru yaslandığını, bunun da hastalığın en önemli belirtilerinden biri olduğunu belirtti. “Şimdi bunları öğreniyoruz.” diyerek kaygılarını dile getirdi.