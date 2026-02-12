Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Prim Düzenlemesi Açıklandı

zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-prim-duzenlemesi-aciklandi

Yaklaşık 32 milyon araç sahibini etkileyecek olan zorunlu trafik sigortası primleri belirlendi. Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni primler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklandı. SBM tarafından yayınlanan verilere göre, İstanbul’da otomobil sahibi olan bir kişi dördüncü basamaktan sigorta yaptırmak istediğinde 17 bin 59 lira ödemek zorunda kalacak; aksi takdirde, polis tarafından kontrol edildiğinde ceza alacak ve aracının trafikten men edilmesi gerekecek.

PRİM ZAMMININ DETAYLARI

Zorunlu trafik sigortası primlerine yapılan zam oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi. İstanbul’daki riskli sürücüler için, sıfırıncı basamakta yer alan içten yanmalı motorlu bir aracın primi 51 bin 177 lira iken, en düşük risk grubuna ait olan 8’inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 8 bin 530 lira olarak belirlendi. Bu durum, riskli ve risksiz sürücüler arasındaki farkın yüzde 500 civarında olduğunu gösteriyor. Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim tutarı 49 bin 729 lira, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak için ise 8 bin 288 lira. İzmir’de ise bu tutarlar sırasıyla 48 bin 281 lira ve 8 bin 47 lira olarak belirlendi.

TAKSİLERDEKİ ARTILAR

İstanbul’daki ticari taksiler için sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 137 bin 510 lira, sekizinci basamaktaki tutarı 22 bin 918 lira oldu. Ankara’da bu rakamlar sırasıyla 133 bin 618 lira ve 22 bin 270 lira; İzmir’de ise en yüksek 129 bin 726 lira ve en düşük 21 bin 621 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLERİN YÜKSEK PRİMLERİ

İstanbul’da sıfırıncı basamağa ait 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüsler için zorunlu trafik sigortası tutarı 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamaktaki otobüslerin primleri ise 56 bin 305 lira olarak tespit edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 49’a Ulaştı

Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki ölü sayısı, son olarak enkazdan çıkarılan 4 kişi ile birlikte 72.049'a yükseldi.
Gündem

Madagaskar’da Fırtına Felaketi Ağırlığını Hissettiriyor

Madagaskar'da etkili olan Gezani tropikal siklonu nedeniyle ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 36'ya ulaştı. Devastasyon sürüyor, yardım çalışmalarına hız verildi.
Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.