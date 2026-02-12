Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Prim Düzenlemesi Açıklandı

Yaklaşık 32 milyon araç sahibini etkileyecek olan zorunlu trafik sigortası primleri belirlendi. Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni primler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklandı. SBM tarafından yayınlanan verilere göre, İstanbul’da otomobil sahibi olan bir kişi dördüncü basamaktan sigorta yaptırmak istediğinde 17 bin 59 lira ödemek zorunda kalacak; aksi takdirde, polis tarafından kontrol edildiğinde ceza alacak ve aracının trafikten men edilmesi gerekecek.

PRİM ZAMMININ DETAYLARI

Zorunlu trafik sigortası primlerine yapılan zam oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi. İstanbul’daki riskli sürücüler için, sıfırıncı basamakta yer alan içten yanmalı motorlu bir aracın primi 51 bin 177 lira iken, en düşük risk grubuna ait olan 8’inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 8 bin 530 lira olarak belirlendi. Bu durum, riskli ve risksiz sürücüler arasındaki farkın yüzde 500 civarında olduğunu gösteriyor. Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim tutarı 49 bin 729 lira, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak için ise 8 bin 288 lira. İzmir’de ise bu tutarlar sırasıyla 48 bin 281 lira ve 8 bin 47 lira olarak belirlendi.

TAKSİLERDEKİ ARTILAR

İstanbul’daki ticari taksiler için sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 137 bin 510 lira, sekizinci basamaktaki tutarı 22 bin 918 lira oldu. Ankara’da bu rakamlar sırasıyla 133 bin 618 lira ve 22 bin 270 lira; İzmir’de ise en yüksek 129 bin 726 lira ve en düşük 21 bin 621 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLERİN YÜKSEK PRİMLERİ

İstanbul’da sıfırıncı basamağa ait 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüsler için zorunlu trafik sigortası tutarı 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamaktaki otobüslerin primleri ise 56 bin 305 lira olarak tespit edildi.