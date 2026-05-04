Zuhal Böcek’in Tutuklanması Soruşturma Kapsamında Gelişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevden alınan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 şüpheli, devam eden soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilip, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldükleri öğrenildi.

Şüpheliler savcılıkta verdikleri ifadeler sonrası, Zuhal Böcek “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, diğer iki kişi ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki diğer şüpheliler arasında, Böcek’in başdanışmanı ve belediyede görev yapan iki personel ile iki şoför de yer almakta ve bu kişiler daha önce tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Zuhal Böcek, 1 Ağustos 2025’te Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra 19 Aralık’ta tahliye edilmişti.

Söz konusu soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirket üzerinden gerçekleştirilen usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına neden olunduğu iddiaları gündeme gelmiş durumda.

