12’nci Yargı Paketi Komisyonda Kabul Edildi

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda sıkça tartışılan 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini kabul ederek Danıştay düzenlemesine yönelik süreyi dört yıl uzattı. Teklifte Danıştay’daki daire sayısının düşürülmesi için tanınan süre 2026’dan 2030’a çekildi. Önümüzdeki günlerde teklif Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

DANIŞTAY VE İCRA İFLAS DÜZENLEMELERİ ONAYLANDI

Teklifle Danıştay’daki daire sayısı düzenlemesinde süre 4 yıl uzatıldı. İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Yargıtay ve diğer mahkemelerin para cezaları ilamları idarece gecikmesiz yerine getirilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı genişletildi. Bilirkişiye gereksiz başvuru halinde uyarma cezası verilecek.

ADLİ TIP VE HAKİM EĞİTİMİNDE YENİ KURALLAR

Adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyelerine atanma şartı getirildi. En az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesi aranacak. Görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Yeni atananlar göreve başlayana kadar eskilerin görevi sürecek. Hakim ve savcı yardımcılarına kapsamlı eğitim verilecek. Eğitim alanları arasında anayasa, insan hakları ve ceza hukuku var.

İŞKENCE VE EZİYET SUÇLARINDA HAGB KALDIRILDI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması işkence ve eziyet suçlarında uygulanmayacak. Kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele suçları da kapsama alındı. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda genetik inceleme sonuçları kimlikten arındırılacak. Bilgiler özel bir sisteme kaydedilecek ve dosyada delil olarak saklanacak. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı kesinleşirse veriler derhal yok edilecek. Diğer hallerde 20 yıl sonra imha yapılacak. Kişi, haklı nedenle bilgilerinin silinmesini mahkemeden talep edebilecek.

BİLGİSAYAR ARAMALARINDA KOPYA İMHA ZORUNLULUĞU

Soruşturmada kuvvetli şüphe varsa bilgisayar ve kütüklerde arama yapılabilecek. Hakim veya gecikmesinde sakınca olan hallerde savcı karar verecek. Kopya çıkarılması ve kayıtların metne dönüştürülmesine izin verilecek. Savcı kararları 24 saat içinde hakim onayına sunulacak. Hakim en geç 24 saat içinde karar verecek. Onaylanmazsa kopyalar ve metinler derhal imha edilecek. Şifre çözülemezse cihazlara el konulabilecek. Çözüm yapılıp kopya alınınca cihazlar gecikmesiz iade edilecek. Sistemdeki tüm veriler yedeklenecek. Bir kopya şüpheli veya müdafiye verilecek. El koymadan da verilerin kopyası alınabilecek. Kopyalar kağıda yazdırılıp tutanağa kaydedilecek.

BANKA HESABI PAYLAŞANLARA CEZA İNDİRİMİ GELDİ

Kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişiler için yeni düzenleme yapıldı. Dolandırıcılık suçuna iştirak edenlere ceza indirimi uygulanacak. Hesap bilgilerini başkasına vermekle sınırlı kalan faillerin cezası yarı oranında indirilecek. Geçiş hükümlerine göre dosyası kanun yolunda olan sanıkların dosyaları ilk derece mahkemesine gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyalar da usulüne uygun iletilecek.

ORGANİZE DOLANDIRICILIKTA CEZASIZLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Gençlerin kolay kazanç vaadiyle hesaplarını suç örgütlerine açtığını belirtti. Kimsenin “bilmiyordum” diyerek sorumluluktan kurtulamayacağını vurguladı. Düzenlemenin organize dolandırıcılığı planlayanlar için geçerli olmadığını söyledi. “En küçük bir geri adım söz konusu değildir.” ifadesini kullandı.