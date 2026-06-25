Brezilya, İskoçya’yı 3-0 Geçerek Turladı

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Brezilya futbol takımı, galibiyet sevinci yaşıyor
Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında İskoçya'yı 3-0 yenerek son 32 turuna yükseldi.
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Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında İskoçya’yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Miami Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Meksikalı hakemler yönetti. Sakatlığını atlatan Neymar maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

VINICIUS JR. İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Brezilya’nın gollerini 7 ve 45+3. dakikalarda Vinicius Jr. kaydetti. 60. dakikada ise Cunha skoru belirledi. Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Brezilya C Grubu’nu lider bitirdi. İskoçya ise 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.

HEDEF 6'NCI KUPA

1930’dan beri düzenlenen 22 Dünya Kupası’na katılan tek ülke Brezilya oldu. Sambacılar, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002’de elde eden ekip, 24 yıl sonra zirveye çıkmayı hedefliyor.

İSKOÇYA 28 YIL SONRA KUPADA

1998’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer alan İskoçya, 28 yıllık özleme son verdi. İskoçya, 9. kez Dünya Kupası’na katılıyor.

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