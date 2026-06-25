Dünya Kupası İzleyerek 50 Bin Dolar Kazanıyorlar

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Dünya Kupası maçlarını izleyen insanlar Times Meydanı'nda
Dünya Kupası heyecanını Manhattan'da yaşayan iki Amerikalı, maçlar arasında oyunlarla keyifli anlar geçiriyor.
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Dünyanın en güzel işi olarak görülen Dünya Kupası’nın 104 maçını izleme görevi, iki Amerikalı için büyük bir tutkuya dönüştü. 29 yaşındaki Austin Franklin ve 26 yaşındaki Kevin Akoto, bu heyecanı Manhattan’daki Times Meydanı’nda yaşıyor. İkili, cam bir stüdyoda koltuklara uzanarak maçları iki dev ekrandan izliyor.

GÖREV UĞRUNA BÜYÜK FEDAKARLIK

Akoto, bu görevi kabul etmek için işinden ayrıldı ve partneriyle ilişkisini bitirdi. Salı günü konuşan Akoto, işvereninin durumu iyi karşıladığını ama diğer kişinin iyi karşılamadığını söyledi. Florida’dan gelen Akoto, sıkıcı maçların da olduğunu ancak heyecanlı maçların da bulunduğunu ifade etti. İkiliye ödeme yapan kuruluş, video başvurusu yapan binlerce taraftar arasından seçildi.

BREZİLYA TARAFTARLARINDAN COŞKULU KARŞILAMA

Dikdörtgen stüdyoda langırt masası, suni çim halı ve milli takım atkıları bulunuyor. Yüzlerce Brezilya taraftarı cam stüdyonun önündeki meydanı doldurdu. Bir kadın stüdyoya doğru ayakkabı fırlattı. Franklin, Brezilya taraftarlarının inanılmaz olduğunu ve bunun unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

PORTEKİZ MAÇINDA RONALDO COŞKUSU

Salı günü Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 yendi. Akoto, Portekiz şapkası taktı ve CR7 yazılı Lego seti hazırladı. Ronaldo’nun ilk golünde Akoto, sonunda tabelada o olduğunu ve ne vuruş olduğunu bağırarak ifade etti. Yoğun programa rağmen ikili birlikte vakit geçirmekten sıkılmıyor. Akoto, Franklin için pozitif ve enerjik biri olarak tanımladı.

MAÇ ARALARINDA OYUN VE EĞLENCE

Stüdyoda Ultimate Football Quiz ve Uno kartları bulunuyor. Maçlardaki molalar ve incelemeler uzadığında bu oyunlar oynanıyor.

ABD'NİN EV SAHİPLİĞİNE HEYECAN

Franklin, grup aşamasının sonunda aynı anda iki maç oynanmasından heyecan duyuyor. Dünya Kupası’nın kendi ülkenizde düzenlenmesinin bambaşka bir enerjisi olduğunu söyledi. ABD’nin neler yapabileceğini merak ettiğini belirtti.

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