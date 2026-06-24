Saray Belediye Başkanı’na Soruşturma İzni

Van Saray’da 29 Nisan 2026’daki köpek saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Olayda 9 yaşındaki Ayaz Özsoy yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı soruşturma iznini açıkladı.

BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Saray Belediyesi sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu incelemelerle tespit edildi. Çok sayıda başvuruya rağmen belediye toplama faaliyeti yürütmedi. Belediyenin araç savunmasına karşın hizmet aracının iade edildiği tutanaklarla ortaya kondu.

SALDIRIDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van’ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy yaralandı. Olayla ilgili bir belediye çalışanı gözaltına alındı.