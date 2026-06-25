Montella: “Görevime Devam Ediyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşılaşacakları mücadele öncesinde istifa çağrılarına kesin bir dille yanıt verdi. Los Angeles Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, görevde kalmayı hak edip etmediği yönündeki soruyu yanıtladı. Türkiye’nin tarihte ilk kez aynı teknik direktörle üst üste Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katıldığını belirtti.

MONTELLA İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Montella, “Ben takımı her iki turnuvaya da soktum.” dedi. Çok motive olduğunu söyleyen teknik direktör, başkanın ve futbolcuların desteğinin yeterli olduğunu ifade etti. Yıllar içinde kalbini ortaya koyduğunu belirten Montella, istifa sorusuna “Hayır.” yanıtını verdi. Hala enerjisi ve heyecanı olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, kendini daha güçlü hissettiğini söyledi. İstifasını isteyenlerin bunu kabullenmesi gerektiğini ifade eden Montella, başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar göreve devam edeceğini açıkladı.

GELECEK HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Takımın iki maçta da iyi oyun ortaya koyduğunu savunan Montella, taraftarlara heyecan veren bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. İlk amacın Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu hatırlatan teknik direktör, gençleri desteklediklerini ve futbolcuların değerlerini ortaya koymaya başladığını belirtti. Uluslar A Ligi’ne çıkmayı başardıklarını ifade eden Montella, “Hedef Dünya Kupası’ydı ve buraya katılabildik.” dedi. Bundan sonraki aşamanın bu seviyeyi korumak olacağını söyleyen İtalyan teknik adam, en güçlü takımlarla karşılaşmak istediklerini vurguladı. Futbolcuların eskiden canı sıkılarak geldiğini ancak şimdi gelmek için gün saydıklarını ifade etti.

OYUNCULARA DAHA FAZLA SAYGI İSTEDİ

Grupta alınan sonuçların ardından yapılan eleştirilere yanıt veren Montella, oyunculara daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşananlar nedeniyle hem kendisinin hem de futbolcuların çok üzgün olduğunu ifade eden teknik direktör, ABD maçı için motive olmaya devam ettiklerini söyledi. “En zor maçlardan birisi olacak.” diyen Montella, ülkenin takımı desteklemesini istedi.

GEÇMİŞ BAŞARILAR HATIRLATILDI

2023 Eylül ayında milli takımın başına geçtiğini hatırlatan Montella, Avrupa Şampiyonası’na katılmak için çalıştıklarını söyledi. Hırvatistan’a karşı kazandıklarını ve Almanya’da 72 yıl sonra galibiyet aldıklarını belirtti. Buradaki çocukların o başarıları elde ettiğini ifade eden teknik direktör, gelecekte yine başarılı olacaklarını vurguladı.

İSTATİSTİKLERDE ÜST SIRALARDA

Kişisel saldırıları kabul etmediğini belirten Montella, oyunculara kayıtsız şartsız destek olmaya devam edeceğini söyledi. İki maçta 62 şut attıklarını ve ceza sahası içinde 590 kez aksiyonda bulunduklarını ifade etti. Ortalama topa sahip olmada ikinci sırada olduklarını belirten teknik direktör, dikine oyun paslarında İspanya’nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını söyledi. Gol fırsatlarında ve korner sayısında üçüncü sırada olduklarını ifade eden Montella, “Futbol gol atma sanatıdır.” dedi.

MONTELLA VAZGEÇMEYECEĞİNİ VURGULADI

Ulusal bir tutkuyu desteklemeye çalıştıklarını belirten Montella, Türk halkının sürekli destek verdiğini söyledi. Paraguay maçından sonra oyuncuların etki altında kalmalarını istemediğini ifade eden teknik direktör, “Onlar benim çocuklarım gibi.” dedi. Daha iyisini yapabileceklerini belirten Montella, “Ben vazgeçmeyeceğim.” ifadesini kullandı.

PROTESTOYA RAĞMEN DESTEK BÜYÜKTÜ

Oyuncuların birbirine kenetlendiğini belirten Montella, Kaan Ayhan, Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci’ye teşekkür etti. ABD’de taraftarların arabalarla konvoy yaptığını söyledi. Otelin önünde 3-4 kişinin protesto ettiğini ancak sonrasında 50 kişinin destek verdiğini ifade etti. 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda olduklarını hatırlatan teknik direktör, gelecekte daha iyisini yapacaklarını söyledi.

MOTİVASYON KAYBI YAŞANDI

Takım içinde aile ortamı olduğunu belirten Montella, oyunculara büyük ağabey gibi yaklaştığını söyledi. Takımdaki birçok futbolcunun oğluyla aynı yaşta olduğunu ifade eden teknik direktör, ilk yenilgiden sonra bazı futbolcuların motivasyonlarını yitirdiğini belirtti. Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Montella, onlara teşekkür etti.

SONRAKİ MAÇIN STRATEJİSİ ÖNEMLİ

Bir sonraki maçı düşündüğünü belirten Montella, önemli olanın yarınki maçın stratejisine odaklanmak olduğunu söyledi. Zor bir tecrübe olduğunu ve lojistik olarak da çok zorlandıklarını ifade etti. “Her büyük deneyimin faydasını göreceksiniz.” dedi.

KENAN YILDIZ GURURLU AYRILMAK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı’nın yıldızlarından Kenan Yıldız, turnuvayı galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi. Mağlubiyetleri takım içinde tartıştıklarını belirten 21 yaşındaki futbolcu, “Futbol böyle bir şey.” dedi. İyi takımlarla karşılaştıklarını ancak kaybetmenin üzücü olduğunu ifade etti. Turnuvayı gururlu bitirecekleri bir maç oynamak istediğini söyledi. Beklentinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kenan Yıldız, “Ülkemiz bizi destekledi.” dedi. Türk halkından özür dileyen oyuncu, “Hayal kırıklığıydı.” ifadesini kullandı.

GOL ATAMAMAK ÜZÜCÜ OLDU

Turnuvanın başında yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediğini belirten Yıldız, sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Biraz erken elendiklerini ancak çok kötü şekilde elenmediklerini ifade etti. İstatistiki açıdan birçok konuda bir numara olduklarını belirten oyuncu, en fazla şut atan takım olduklarını söyledi. “İstatistikler kazanmıyor.” diyen Yıldız, rakiplerin gol attığını ancak kendilerinin atamadığını ifade etti. Hücum oyuncusu olarak gol atamamanın üzücü olduğunu belirten genç futbolcu, üçüncü maçta gol atacaklarına inandığını söyledi.