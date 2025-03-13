13 Mart Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

13 MART TARİHİKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

13 Mart tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de pek çok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasi gelişmeler, kültürel değişiklikler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihsel önemini belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 13 Mart tarihinde meydana gelen önemli olaylar neler? İşte detaylarıyla 13 Mart hakkında bilmeniz gerekenler…

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ

13 Mart, her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü ile anılıyor. Bu özel gün, böbrek sağlığının korunması, kronik böbrek hastalıklarına dikkat çekilmesi ve erken teşhisin öneminin vurgulanması amacıyla düzenleniyor. Her yıl dünya genelinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ANILAN TARİHLER VE OLAYLAR

624 yılında Bedir Muharebesi gerçekleştirildi. 1781’de ise Alman kökenli İngiliz gök bilimci William Herschel, Güneş sisteminin yedinci gezegeni olan Uranüs’ü keşfetti. Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi takvimi olarak Rumi Takvim, 1840’ta kullanılmaya başlandı. 1881 yılında Rus Çarı II. Aleksandr, Narodnaya Volya adlı örgüt tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucunda hayatını kaybetti.

KÜLTÜREL VE SOSYAL GELİŞMELER

1899’da Mustafa Kemal, ‘1283’ yaka numarasıyla Kara Harp Okulu’na kaydoldu. 1900 yılında Fransa, çocuklar ve kadınların çalışma saatlerini günde 11 saatle sınırladı. 1919’da Kâzım Karabekir, Erzurum’da 15’inci Kolordu Komutanlığına atandı. 1926 yılında, Mustafa Kemal Paşa’nın yaşam hikayesinin kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

SONRASI VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

1933’te Almanya’da Joseph Goebbels, Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olarak atanıyor. 1940 yılında Kış Savaşı, Finlandiya’nın teslim olmasıyla son buldu. 1954’te Dien Bien Phu Muharebesi başlayarak tarihi bir dönemeç oluşturdu. 1982’de ise 12 Eylül Darbesi’yle bağlantılı bir dizi idam gerçekleşti.

SON TARİHİ OLAYLAR

2006’da ABD’de, 11 Eylül saldırılarının tek sanığı olan Zekeriya Musavi davasındaki tanıkların sıkıntılı durumu ortaya çıktı, yargıç duruşmayı askıya aldı. 2013’te Vatikan’da yeni Papa’nın seçilmesiyle Katolik dünyası 266. Papası olan Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio’yu karşıladı. 2020 yılında ise COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi.