1,4 Milyon Kişi Gönüllü Geri Dönüş Yaptı

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Sınırda bir grup insan, dikenli telin üzerinden geçiyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasal kalış hakkına sahip yabancıların sayısını ve güvenlik önlemlerini açıkladı.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’deki yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısını 3 milyon 632 bin 64 olarak duyurdu. Bakan Çiftçi, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 2 milyon 264 bin 983 olduğunu söyledi. Gönüllü geri dönüş yapan kişi sayısı ise 1 milyon 425 bin olarak kayıtlara geçti.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN 1329 KİLOMETRE DUVAR TAMAMLANDI

Bakan Çiftçi, sınır hattında bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını belirtti. 110 kilometrelik bölümde ise inşa çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sınırlar elektro-optik kuleler, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla da korunuyor.

SAHİL GÜVENLİK 4500 KİLOMETRELİK KIYIDA MESAİ YAPIYOR

Bakan Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde aralıksız çalıştığını ifade etti. Denizlerdeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele 323 yüzen unsur ve 23 hava aracıyla yürütülüyor.

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