Polis, Okul Kameralarını KGYS ile İzleyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) bağlanacağını duyurdu. Polis ekipleri bu sistem sayesinde okullardaki güvenlik gelişmelerini anlık olarak izleyecek. Tekin, konuya ilişkin açıklamalarını bir televizyon programında paylaştı. Yaşanan olaylarla ilgili süreçte faillerin en ağır cezayı alacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı ile ortak güvenlik tedbirleri komisyon toplantıları yapıldı. Riskli okullarda silahlı polis bulundurma ve devriye gibi önlemler alındı. Yeni yılda bu tedbirlerin daha da artırılacağını ifade etti.

OKUL KAMERALARI MERKEZİ SİSTEME ENTEGRE EDİLİYOR

Bakan Tekin, okullardaki kamera sisteminin KGYS’ye entegre edildiğini söyledi. Emniyet birimleri bu kameralar üzerinden izleme yapabilecek. Her okulun kendine özgü bir güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte oyun sitelerindeki davranışlar için rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak. KGYS sistemi ilk kez 2007 yılında uygulanmaya başladı. Polis, illerdeki merkezler ve ana merkez üzerinden tüm bölgeleri anlık izliyor.