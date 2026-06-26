Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girmiş oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım’da yapıldı. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart’ta gerçekleşti.

İKİNCİ DÖNEM YARIN SONA ERİYOR

2 Şubat’ta başlayan ikinci dönem yarın sona erecek. Öğrenciler eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak.

LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA ÖĞRENİLECEK

Ortaokul son sınıf öğrencileri LGS sonuçlarını 10 Temmuz’da öğrenecek. Sınav 13 Haziran’da yapılmıştı.

YKS SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANIYOR

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar YKS’ye 20-21 Haziran’da girdi. TYT, AYT ve YDT sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERİ 29-30 HAZİRAN'DA YAPILACAK

2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri 29-30 Haziran’da ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

2026-2027 EĞİTİM YILI 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de ders başı yapılacak.