A Milli Takım’ın Gol Müziği Ortaya Çıktı

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A Milli Takım oyuncuları gol sevinci yaşıyor
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşılaştı. Los Angeles Stadı’nda oynanan müsabakada milliler 3-2 kazandı. A Milli Takım’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler kaydetti.

GOL KRALININ KATKISI

31. dakikada Orkun Kökçü, 90+8. dakikada Kaan Ayhan fileleri havalandırdı. Ay-yıldızlılar bu skorla turnuvaya 3 puanla veda etti. Karşılaşmada dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

TARİHİ GOL MÜZİĞİ

Turnuvanın ilk iki maçında gol bulamayan milliler, ABD’ye karşı ilkleri yaşadı. İlk golünü atan takım sahadan 3 puanla ayrıldı. Merakla beklenen gol müziği de belli oldu. Gollerin ardından statta Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı çaldı.

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