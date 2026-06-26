A Milli Takım’ın Gol Müziği Ortaya Çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile ABD karşılaştı. Los Angeles Stadı’nda oynanan müsabakada milliler 3-2 kazandı. A Milli Takım’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler kaydetti.

GOL KRALININ KATKISI

31. dakikada Orkun Kökçü, 90+8. dakikada Kaan Ayhan fileleri havalandırdı. Ay-yıldızlılar bu skorla turnuvaya 3 puanla veda etti. Karşılaşmada dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

TARİHİ GOL MÜZİĞİ

Turnuvanın ilk iki maçında gol bulamayan milliler, ABD’ye karşı ilkleri yaşadı. İlk golünü atan takım sahadan 3 puanla ayrıldı. Merakla beklenen gol müziği de belli oldu. Gollerin ardından statta Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı çaldı.