Montella’dan Oyuncularına Sitem

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Teknik direktör Montella, oyuncularına talimat veriyor
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, ABD’yi 3-2 yendi. Los Angeles Stadı’ndaki maçta Teknik Direktör Montella galibiyeti değerlendirdi. İtalyan çalıştırıcı duygusal açıklamalarda bulundu.

UZATMA DAKİKALARINDAKİ ZAFERİN ANLAMI

Montella, 90+8’de Kaan’ın golüne dikkat çekti. “Sevinç, bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor” dedi. “Bu takım bunu hak etmedi” vurgusunu yaptı. Başkan ve futbolcular için iyi olduğunu söyledi. “Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi” diye konuştu. “Başardık ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

TAKIMIN HER OYUNCUSUNA GÜVEN

Montella, “Kimi çağırdıysak hepsi ilk 11 oyuncusu” dedi. “1. dakikada gol yedik, ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık çeviremezdik” diye konuştu. “Bunu herkese gösterdik” vurgusunu yaptı. “İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor” dedi.

OYUNCULARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Montella, “Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi” dedi. “Tekrar ayağa kalkma günü” diye ekledi.

GALİBİYETİN DEĞERİ VE OYUNUN DİNAMİĞİ

“Bugünkü galibiyet bin tane zafere denk” diye konuştu. “İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitti” dedi. “İkinci maçta da benzer şeyler oldu” diye ekledi. “Enstantane oyunu bu, daha farklı şeyler olabilirdi” ifadelerini kullandı.

KAMP KOŞULLARI VE ADAPTASYON

Montella, ideal koşullar içinde olmadıklarını söyledi. “Anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu” dedi. “Kasımda elemelerden çıksaydık farklı olurdu” diye konuştu. “Mart sonu ve nisan başında Dünya Kupası’nı garantiledik” dedi. “Kısa sürede bu organizasyonları yapmak mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

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