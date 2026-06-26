Kuzenleri Songül Ardil’i Kaçırdı

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Gece karanlığında bir grup insan bir araya gelmiş
Bursa'da bir genç kadının kaçırılması olayı, güvenlik güçlerinin yoğun çabalarıyla araştırılmaya devam ediyor.
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Songül Ardil, dün akşam iş çıkışı servisten inip evine gitmek üzere yola çıktığı sırada üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar genç kadını darp ederek zorla bir araca bindirip kaçırdı. Olayı engellemek isteyen abla Z.A. da darp edildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ

Songül Ardil’in yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hemen harekete geçti. Kentteki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Şüphelilerin teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. olduğu tespit edildi. Genç kadın Yalova’ya götürülmüştü.

ARDİL EMNİYETTE İFADE VERDİ

Şüpheliler Ardil’i serbest bıraktı. Ardil emniyete giderek ifade verdi. İşlemler tamamlanınca ailesine teslim edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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