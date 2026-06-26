A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında 24 yıl aradan sonra turnuvada yer alan ABD ile Los Angeles Stadı’nda karşılaştı. Maçın 10. dakikasında Arda Güler tarihe geçen bir gole imza attı. Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Güler, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.

ARDA GÜLER'DEN TARİHİ REKOR

Arda Güler, 21 yaş 120 günle A Milli Takım’ın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Güler’den önce bu unvan, 21 yaş 275 gün ile Emre Belözoğlu’na aitti. Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası’nda Kosta Rika filelerini sarsmıştı. Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası’nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

MONTELLA'DAN SÜRPRİZ KADRO TERCİHİ

Teknik direktör Montella, Ozan Kabak ve Oğuz Aydın’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Hakan Çalhanoğlu yedekler arasında yer aldı. Zeki Çelik ise kaptan olarak sahaya çıktı.

ZEKİ ÇELİK YİNE KAPTAN OLDU

Zeki, Türkiye’nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendini takmıştı.

ABD'NİN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

30. dakikada McKenzie’nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Korner sonrası Eren Elmalı’dan seken top McKenzie’nin önüne düştü.