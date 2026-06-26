18 Milyon Öğrenci Yaz Tatiline Başladı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün (26 Haziran) resmen sona erdi. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline ilk adımı attı. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim maratonu, 10-14 Kasım 2025 ve 16-20 Mart 2026’daki ara tatillerle geçti. Yoğun ikinci dönem ise bugün başarıyla tamamlandı.

LGS VE YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR

Okulların kapanmasıyla mezuniyet ve üst kademeye geçiş heyecanı sürüyor. LGS sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran’daki merkezi sınava katılmıştı. YKS heyecanı ise geçen hafta sonu geride kaldı. 20-21 Haziran’daki oturumların ardından gözler 22 Temmuz’a çevrildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA'DA BAŞLIYOR

Öğrenciler tatile çıkarken öğretmenler için süreç devam ediyor. Mesleki çalışma seminerleri önümüzdeki hafta başlayacak. 29-30 Haziran’da ÖBA üzerinden çevrim içi yapılacak.

YENİ EĞİTİM YILI 14 EYLÜL'DE

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatili bugün başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak. İlk ders zili o gün Pazartesi sabahı çalacak.