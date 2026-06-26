18 Milyon Öğrenci Yaz Tatiline Başladı

Eğitim
Üç çocuk, yaz tatiline başlamak için okula doğru yürüyor
2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona ererken, öğrenciler yaz tatiline adım atıyor ve mezuniyet heyecanı artıyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün (26 Haziran) resmen sona erdi. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline ilk adımı attı. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim maratonu, 10-14 Kasım 2025 ve 16-20 Mart 2026’daki ara tatillerle geçti. Yoğun ikinci dönem ise bugün başarıyla tamamlandı.

LGS VE YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR

Okulların kapanmasıyla mezuniyet ve üst kademeye geçiş heyecanı sürüyor. LGS sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran’daki merkezi sınava katılmıştı. YKS heyecanı ise geçen hafta sonu geride kaldı. 20-21 Haziran’daki oturumların ardından gözler 22 Temmuz’a çevrildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA'DA BAŞLIYOR

Öğrenciler tatile çıkarken öğretmenler için süreç devam ediyor. Mesleki çalışma seminerleri önümüzdeki hafta başlayacak. 29-30 Haziran’da ÖBA üzerinden çevrim içi yapılacak.

YENİ EĞİTİM YILI 14 EYLÜL'DE

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatili bugün başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak. İlk ders zili o gün Pazartesi sabahı çalacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Kediye Sprey Sıkanlara 1500 TL Ceza

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.I., sokak kedisini sevme bahanesiyle yanına çağırdıktan sonra yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anları market çalışanı Y.T. cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Manşet

Mansur Yavaş’tan AK Parti’ye Geçen Başkanlara Tepki

Mamak Metrosu şantiyesinde düzenlenen programda Mansur Yavaş'a, AK Parti'ye geçen belediye başkanları soruldu. Yavaş bu soruya sert bir tepki gösterdi.
Manşet

Yusuf Aydemir’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılamada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yusuf Aydemir'i "kasten öldürmek" suçundan cezalandırdı.
Manşet

Böcek Ailesinin Ölümünde Cezalar Talep Edildi

Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesinin zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada altı sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, aralarında otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibinin de olduğu sanıkların savunmasını dinleyecek.
Manşet

Polis, Okul Kameralarını KGYS ile İzleyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanacağını duyurdu. Polis ekipleri bu sistem sayesinde okullardaki güvenlik gelişmelerini anlık olarak izleyecek.