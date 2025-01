2024 Yılının En Çok Satan Oyunları Açıklandı

2024 YILINDA EN ÇOK SATAN OYUN GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR’S CUT

Playstore.com’da 2024 yılında en yüksek satış rakamlarına ulaşan oyun, Ghost of Tsushima Director’s Cut olurken, aksiyon oyunları alanında da ilk sırayı aldı. Türk yapımı M&B Bannerlord ise ikinci sırada yer aldı. E-pin ve cüzdan kodları arasında en çok tercih edilen ise Valorant’ın oyun içi para birimi olan VP oldu. Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, uygun fiyatları ve kolay ödeme seçenekleri ile oyunseverlere geniş bir oyun yelpazesi sunmaya devam etti.

2024 YILININ EN POPÜLER OYUNLARI

2024 yılı boyunca birçok yeni oyun oyuncular tarafından beğenilerek oynandı. Oyunseverler, Playstore.com üzerinden farklı türlerde birçok oyunu tercih etti. Genel sıralamada Ghost of Tsushima Director’s Cut en çok tercih edilen oyun oldu. M&B Bannerlord ikinci, Back 4 Blood ise üçüncü sıraya yerleşti. Rockstar Games’in ikonik oyunu Red Dead Redemption 2 dördüncü sırada bulunurken, Kratos’un öyküsüne odaklanan God of War: Ragnorök beşinci sırayı aldı.

EN POPÜLER KATEGORİ AKSİYON OYUNLARI

Playstore.com’den alışveriş yapan oyunseverler 2024 yılı itibarıyla en çok aksiyon oyunlarını tercih etti. Aksiyon oyunları kategorisinde birinci sırayı yine Ghost of Tsushima Director’s Cut aldı. Strateji oyunları arasında, arkadaşlarla birlikte oynanabilen Helldivers 2 öne çıkarken, macera oyunları kategorisinde son dönemin beğenilen hikâyeli oyunu The Last of Us Part 1 dikkat çekti.

DİJİTAL ÜRÜNLER İLE ÇEŞİTLİ FIRSATLAR

Playstore.com’un geniş ürün yelpazesinde oyunseverlerin ilgi gösterdiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanı sıra dijital kartlar da bu yılda tercih edildi. 2024 yılında Riot Games’in FPS oyunu Valorant’a ait VP en çok satın alınan e-pin olurken, dijital kartlar arasında Google Play kartları birinci, iTunes kartları ise ikinci sırada yer aldı.