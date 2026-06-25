Milyonlarca öğrenci ve veli, 26 Haziran Cuma günü başlayacak yaz tatilinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okulların açılış tarihini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle ilk ders zilinin tarihi, ara tatiller ve sömestr tatili gibi önemli bilgiler de netleşti.
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Kadir İnanır Vefat Etti
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda entübe edildi ve tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncudan acı haber geldi.
Manşet
Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı
Trafikten men edilme veya haciz nedeniyle otoparka çekilen araçlar zamanla görüntü kirliliği oluşturdu ve işletmeciler için sorumluluk yarattı. Yediemin otopark işletmecisi Şehmuz Günaytan, tesislerinde yıllardır bekleyen araçların sorun haline geldiğini söyledi.
Manşet
Niğde’de Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiği öğrenildi.
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Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını
Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet
Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.