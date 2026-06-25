2026 STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? ÖSYM Duyurdu: Sorgulama Ekranı ve Nasıl Öğrenilir?

Bir kişinin kalemle kağıda yazı yazdığı an
ÖSYM, 2026 Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını resmi olarak adayların erişimine sundu.
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STS Öğretmenlik sınav sonuçları için merakla beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 2026 yılında uygulanacak olan ve yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı, 13 Haziran’da düzenlenmişti. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruda, değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların adayların erişimine sunulduğu bildirildi.

STS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Seviye Tespit Sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen platform üzerinden öğrenebilecek.

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