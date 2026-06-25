2026 YKS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM Takvimi ve Sonuç Tarihleri

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercih tarihleri, sınav sonrası milyonlarca adayın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Üniversite adayları için kritik öneme sahip bu takvim kapsamında sınav sonuçları ve tercih süreçlerine ilişkin detaylar netleşti. Adaylar, 2026 YKS sonuç ve tercih takvimine dair tüm ayrıntıları öğrenebiliyor.
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Yediemin Otoparkındaki Araçlara Satış Çağrısı
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