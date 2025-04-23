Her yıl 23 Nisan’da kutlanan bu özel günde kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler de tatil düzenlemesine tabi oluyor. Vatandaşlar, “23 Nisan’da eczaneler açık mı?” sorusunu araştırırken, nöbetçi eczanelerle ilgili durum da ilgi çekiyor. Resmi tatillerde olduğu gibi bu bayramda da sağlık hizmetlerine erişim sürekli devam ediyor mu?

ECZANELERİN AÇIKLIK DURUMU

23 Nisan’da eczanelerin durumu, bu özel günde sağlık hizmetine erişim açısından önemli bir konu. Vatandaşlar, eczanelerin tatilde olup olmadığını sorgularken, nöbetçi eczanelerin listeleri de güncellenecek. Böylece acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERIŞIM

23 Nisan’da, resmi tatillerde olduğu gibi sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlanıyor. Bu nedenle, eczaneler ve nöbetçi eczaneler üzerinden ihtiyaç duyulan ilaçların temin edilmesi mümkün olacak. Bu durum, sağlık hizmetlerinin devamlılığını temin ediyor.