25 Haziran 2026 Maç Programı

25 Haziran 2026 Perşembe günü Dünya Kupası, Gürcistan Kupası, Finlandiya Ligi, İzlanda Ligi, Letonya Virsliga, İsveç 2. Ligi ve Fas Ligi’nde 19 maç oynanacak. Ekvador-Almanya maçı saat 23:00’te başlayacak. Curaçao-Fildişi Sahili de aynı saatte oynanacak.

DÜNYA KUPASI'NDA İKİ KARŞILAŞMA

Ekvador ile Almanya saat 23:00’te karşılaşacak. Aynı saatte Curaçao ile Fildişi Sahili de sahaya çıkacak.

GÜRCİSTAN KUPASI'NDA ZOOVETİ VE ARAGVİ DUSHETİ

Zooveti ve Aragvi Dusheti saat 16:00’da oynayacak.

FİNLANDİYA LİGİ'NDE İKİ MAÇ

JJK Jyvaskyla ile Inter Turku II saat 19:00’da karşılaşacak. FC Jazz ile Tampere United da aynı saatte oynayacak.

İZLANDA LİGİ'NDE BREİDABLİK VİKİNGUR'U AĞIRLIYOR

Breidablik ile Vikingur Reykjavik saat 22:15’te karşılaşacak.

LETONYA VİRSLİGA'DA ÜÇ MAÇ

Grobina ile Auda saat 17:00’de oynayacak. BFC Daugavpils ile Riga FC saat 18:00’de karşılaşacak. Super Nova ile FS Jelgava saat 20:00’de sahaya çıkacak.

İSVEÇ 2. LİGİ'NDE DÖRT KARŞILAŞMA

IFK Skövde ile Lidköpings saat 20:00’de oynayacak. Galtabacks ile Böljan da aynı saatte karşılaşacak. Nyköpings ile Nacka Iliria da saat 20:00’de maç yapacak. Helges ile Sunnersta ise saat 21:00’de oynayacak.

FAS LİGİ'NDE İKİ MAÇ

Kawkab Marrakech ile FUS Rabat saat 20:00’de karşılaşacak. Renaissance Zemamra ile Olympic Safi de aynı saatte oynayacak.

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