Dilovası Yangınında Sanıklardan Para Transferi Planı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin yeni iddianame kabul edildi. Sanıkların olay sonrası dijital materyalleri incelendi. HTS kayıtları, şüphelilerin yoğun telefon trafiğiyle para transferi ve çek tahsili için talimat verdiğini ortaya çıkardı. “Uzun süre haber alınamaması” durumunda ticari evrakın kime teslim edileceğini planladıkları belirlendi.

STATİK ELEKTRİK VE TEMAS ARIZASI PATLAMAYA YOL AÇTI

Yangın, 8 Kasım 2025’te Dilovası’ndaki bir parfüm dolum tesisinde çıktı. Hanım Gülek, Esma Dikan, Şengül Yılmaz, Tuncay Yıldız, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esatoğlu hayatını kaybetti. Bilirkişi raporu, patlamanın statik elektrik boşalması ve elektriksel temas arızasından kaynaklandığını gösterdi. Ex-proof ekipman, topraklama ve havalandırma sistemlerinin bulunmaması alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yangın merdiveni, otomatik söndürme sistemi ve alarm gibi güvenlik önlemlerinin olmadığı tespit edildi. Rapor, yangının sabotaj değil, ihmal zincirinden kaynaklanan önlenebilir bir kaza olduğunu belirtti.

BİNA GEÇMİŞTE İMAR SUÇUNDAN YARGILANMIŞTI

İddianamede, yangının çıktığı imalathanenin altındaki depo için daha önce “imar kirliliğine neden olma” suçundan yargılama yapıldığı ortaya çıktı. Bina sahibi Güven Demirbaş hakkında açılan davada mahkumiyet kararı verildi. Belediye denetiminde binaya izinsiz kolon dikildiği ve duvar örüldüğü tespit edildi. Yapı mühürlendi ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Demirbaş’a ertelenmiş 10 ay hapis cezası verildiği aktarıldı. Belediye encümeni, kaçak yapının yasal hale getirilmemesi nedeniyle yıkım kararı aldı.

OLAY GÜNÜ YOĞUN MESAJLAŞMA TRAFİĞİ YAŞANDI

İddianamede, şüphelilerden Onay Yürüklü’nün ifadesine dayanılarak Ali Osman Akat’ın yeğenlerini sakladığı belirtildi. Şüphelilerin Tekirdağ’da bir evde barındırıldığı iddia edildi. Haberleşme ve ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen dosyada, dört kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan ceza talep edildi. HTS kayıtları, olay günü ve sonrasında şüphelilerin yoğun iletişimde olduğunu gösterdi. Mesajlaşmalar, para transferleri ve çek tahsiline ilişkin talimatlar içeriyordu.

BİLGİSAYARLARIN GÜVENLİ YERE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Sanık Gökberk Güngör’ün telefonunda yapılan incelemede, yangın sonrası yoğun bir iletişim trafiği belirlendi. Güngör ile Abdurrahman Bayat arasındaki WhatsApp yazışmalarında bir talimat dosyası tespit edildi. Dosyada, dizüstü bilgisayarların güvenli bir yere gönderilmesi istendi. Gelecek paraların sanık Aleyna Oransal’ın hesabına yatırılması talimatı verildi. Çeklerin tahsil edilmesi ve cep telefonlarının emanete bırakılması da talimatlar arasında yer aldı. “15-20 gün haber alınamaması” durumunda çeklerin “Çetin” isimli şahsa teslim edilmesi istendi.

ELEKTRİK TESİSATI HEDİYE OLARAK YAPILMIŞ

Elektrikçi Ali Ç., ifadesinde iş yerinin elektrik tesisatını proje olmadan yaptığını söyledi. Fatura kesmediğini ve ücret almadığını belirtti. “Kurtuluş Oransal’ın yeni iş yerine taşınması nedeniyle hediye olarak yaptım” dedi. “Ne dediyse onu yaptım” ifadesini kullandı. Makine bağlantılarını kendisinin yapmadığını savundu. Sadece makinelerin geleceği yere kadar ek hat çektiğini anlattı.