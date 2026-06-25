Togg’dan Üç Yeni Model Yolda

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Togg marka elektrikli otomobil, mavi arka planda sergilendi
Togg, 2025 yılında elektrikli otomobil pazarında önemli bir başarı elde ederek lider konumunu güçlendirdi.
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Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. 2026’nın ilk 5 ayında 16 bin 745 araç satıldı. Pazar payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Togg bugün 105 bin kullanıcıya ulaştı.

ÇİFT MOTORLU 4MORE SERİSİ SİPARİŞE AÇILDI

Togg, çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini 7 Ekim 2025’te dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açtı. Bu seride T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More modelleri yer alıyor.

PİLOT BAYİLİK SİSTEMİ VE SERVİS AĞI GENİŞLEDİ

Marka, Aralık 2025’te Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ’da temsilci bayilik sistemini pilot olarak başlattı. Togg bugün 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla 81 ilde hizmet veriyor. Mart 2026’da T10X için yeni TruOS işletim sistemi sürümü uzaktan güncellemeyle devreye alındı. Güncellemeyle akıllı cihazların daha hızlı ve duyarlı olması hedeflendi. Yenilenen arayüzle daha akıcı bir deneyim sunulması amaçlandı.

CATL İŞTİRAKİYLE ORTAK PLATFORM GELİŞTİRİLECEK

Togg, CATL’nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek için stratejik işbirliği yaptı. CAIT’nin Bedrock şasi teknolojisiyle üç model geliştirilecek. Bu modellerin 2027 ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

İSO SIRALAMASINDA DOKUZ BASAMAK YÜKSELDİ

Marka, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 2025 sonuçlarına göre 9 basamak birden yükseldi. Togg bu sıralamada 28’inciliğe yerleşti.

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