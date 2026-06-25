Dilovası Yangın Faciasında Cezalar İstendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, kozmetik firması sahiplerinin asli kusurlu olduğu belirtildi. Dört şirket yetkilisine olası kastla öldürme ve yaralamaya sebebiyet verme suçlaması yöneltildi. Bu kişiler hakkında yedişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE 4 ŞİRKET YETKİLİSİNE MÜEBBET TALEBİ

Tesisin ruhsatsız ve kaçak işletildiği iddianamede yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı belirtildi. Sigortasız işçi çalıştırıldığı da ifade edildi. Sekiz zanlı için beş ila on iki yıl arasında ceza istendi. Diğer dört kişi için altı ayla üç yıl arasında hapis talep ediliyor.

KAMU PERSONELİ İÇİN AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Dilovası Belediyesi ve SEDAŞ yetkilileri yönünden tefrik kararı verildi. Bu kişiler için farklı usullerle inceleme yapılacak. İnceleme ve soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra ek iddianame düzenlenecek. Yangında hayatını kaybedenlerden Tuncay Yıldız yoğun bakımda kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden yedisi tutuklandı.

YANGIN FACIASINDA SEKİZ KİŞİ ÖLDÜ

Sekiz Kasım’da Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fabrikada yangın çıktı. Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı. Tuncay Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fabrika sahibi Kurtuluş O. cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Bilirkişi raporunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yerine getirilmediği belirlendi. OSGB sorumlu müdürü Ü.A. tutuklandı. Fabrika binasının eski sahibi G.D. de tutuklandı. Ölen işçilerin SGK girişlerinin öldükleri gün yapıldığı anlaşıldı.