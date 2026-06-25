Venezuela’daki Depremlere Ankara’dan Başsağlığı

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Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışıyor
Venezuela'da meydana gelen depremler, uluslararası dayanışma ve destek mesajlarını beraberinde getirdi.
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Venezuela’da art arda yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu depremlerin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, dost Venezuela halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela’nın yanında olduklarını vurguladı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da destek paylaşımı yaptı. Duran, Venezuela’da art arda depremlerden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Halkın ve hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaştığını söyledi. Duran, Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. Yaralananlara acil şifalar temenni etti. Türkiye’nin dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN GEÇMİŞ OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başsağlığı dileklerini iletti. Çelik, iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerini paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı diledi. Bu zor günlerde Venezuela’nın yanında olduklarını vurguladı.

ART ARDA DEPREMLERİN BİLİMSEL VERİLERİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremleri duyurdu. Yumare kentinin güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. San Felipe kentinin kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği Yumare’de 10 kilometre ölçüldü. San Felipe’de ise 21,9 kilometre olarak kaydedildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti. 700’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

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