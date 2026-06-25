Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela’nın Acısı Hala Yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Muharrem iftarında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi. “Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. Yarın Aşure Günü idrak edilecek.

KERBELA'NIN ACISI 14 ASIRDIR SÜRÜYOR

Erdoğan, “Kerbela’nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz.” diye konuştu. Hazreti Hüseyin ve 70’ten fazla yol arkadaşını rahmetle andı. “Kerbela’nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.” dedi. Bu kederi tam 14 asırdır yaşadıklarını vurguladı.

ALEVİ VATANDAŞLARA BÜYÜK DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara aynı hissiyatla yaklaştıklarını söyledi. “İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık.” ifadesini kullandı. Alevi canları asla ihmal etmediklerini belirtti. 2022’de kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ülke genelinde bin 133 cemevinin aydınlatma gideri karşılanıyor.

800 MİLYON LİRALIK YARDIM

Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarımına destek verildi. Bu destek 800 milyon lira tutarında oldu. 2026 Mart itibarıyla 311 cemevinin talebi işleme alındı. Yıl sonuna kadar 500 cemeye hizmet sunulacak. Depremden etkilenen 11 ildeki 113 cemevinin ihtiyacı karşılandı. 7 ilde 13 cemevinin inşa çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, Alevi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.